暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近13萬暴跌到只剩不到9000

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-17 07:00

最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。

深圳華強北曾經人聲鼎沸的機器人租賃檔口如今已難覓食踪影，取而代之的是 AI 眼鏡和智慧硬體商鋪林立的景象。一位仍在堅守的租賃商表示，今年初日租金還高達兩到三萬元 (人民幣，下同)(約 8.6 萬到 12.9 萬) 的明星產品，如今基礎款日租金已跌至 2000 元 (約 8600 台幣)，專業舞蹈機器人也不過 3000 元 (約 1.29 萬台幣)。

今年初，宇樹機器人登上央視春晚的驚人表演引爆了全民熱情，商業表演、景觀導覽、企業年會乃至婚禮市集迅速成為機器人的秀場，旺盛需求催生出畸形的租賃市場。

當時，華強北機器人租賃中心聚集上百家商店，日租金普遍維持在 2 至 3 萬元高檔，部分熱門機型甚至出現一機難求的搶租潮，有投資人不惜加價 15 萬元搶購設備。

然而，市場轉折來得猝不及防。隨著主要廠商宇樹產能提升，供需關係在四個月內發生根本逆轉。租賃商小陳回憶道：「四月還有客戶以兩萬元日租搶訂機器人，現在同樣機型日租降到 2000 元都乏人問津。」

這種斷崖式下跌在二手平台表現得更為明顯。閒魚數據顯示，基礎款機器人日租金已經壓至 1800 元，機器狗日租金甚至跌破 300 元。

業內人士分析，價格體系崩潰源自三大因素：產能擴張帶來的供應激增、消費者新鮮感消退導致的複購率低下，以及商用機器人功能單一的根本缺陷。

市場寒冬中，產業洗牌正在加速。數據顯示，近一年全中國已有 2.8 萬家機器人相關企業註銷，華強北租賃檔口撤離率超過七成。倖存者普遍面臨營運困境，即便在一線城市，2000 元日租金扣除運輸、人工等成本後利潤不足千元，下沉市場更因租金天花板難以維繫。

機器人研究員劉剛說：「現有產品大多停留在遙控操作層面，僅能完成基礎動作，複雜場景適應性嚴重不足。這種功能限制使得除展覽展示外，其他應用場景複購意願薄弱。」

部分技術團隊開始深耕場景化解決方案，透過二次開發提升機器人的互動智慧與功能整合度，但業內人士清醒體認到，這類輕量化產品同樣面臨技術普及後的利潤壓縮風險。

站在產業轉捩點上，從業人員對長期前景保持審慎樂觀。資深租賃商老彭說：「機器人作為朝陽產業的底層邏輯未變，但需要經歷技術沉澱和市場教育。」

根據研究機構預測，全球智慧機器人租賃市場將以 6.1% 的年複合成長率擴張，到 2031 年規模有望突破 171 億元。