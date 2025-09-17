鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 09:56

‌



英國製藥巨頭葛蘭素史克 (GSK) 周三 (16 日) 表示，計劃未來 5 年在美國投資 300 億美元，用於研發和供應鏈基礎設施。此舉正值美國總統川普抵達英國進行前所未有的第二次國事訪問，以敲定投資協議。

面對藥品關稅威脅 GSK加碼投資美國300億美元。(圖:shutterstock)

葛蘭素史克表示，其新設施將「在美國和英國的研發和製造之間架起一座橋樑，加强兩國在生命科學領域的領導地位」。

‌



這筆投資包括 12 億美元，用於在賓州上梅里恩（Upper Merion）建造一家新工廠，生產治療呼吸系統疾病和癌症的新藥，計劃於 2026 年開工。

葛蘭素史克也將於美國現有的 5 個生產基地，投資於人工智慧與先進數位技術，同時拓展新的藥物原料生產能力，並改良藥物裝置與自動注射器的組裝。

該公司是最新一家擴大其美國業務的製藥商。此前，美國總統川普揚言要對藥品課徵 250% 關稅，鼓勵藥廠將生產業務遷回美國本土，減少對海外藥品供應的依賴。製藥業在歷史上向來不受貿易爭端影響。

美國商務部長盧特尼克說表示，這項具有里程碑意義的投資將為美國創造數以萬計的就業機會，並確保關鍵的藥物和技術在美國本土開發和生產。

這筆 300 億美元的投資將有助於加強研發和臨床試驗活動，葛蘭素史克表示，預計未來五年，美國將成為葛蘭素史克在研究、地點和臨床試驗參與者數量方面排名第一的國家。

不過，對於這 300 億美元是否包括已指定用於美國業務的資金，該公司並未置評。但據製藥業消息人士稱，為了給出一個大的總體數字，一些宣佈在川普任期內對美國進行大規模投資的公司包括了已經在籌備中的項目或地點。

GSK 表示，在過去一年已對美國製造業投入約 20 億美元，這些投資除了建築相關職位外，還將增加數百個技術職位，進一步壯大其在美國約 1.5 萬的員工隊伍。