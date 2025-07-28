「藥中茅台」恒瑞與GSK達獨家協議 潛在價值120億美元
鉅亨網新聞中心
有「藥中茅台」之稱的恒瑞醫藥 (01276-HK) 與生物製藥公司葛蘭素史克 (GSK-US) 達成協議，將 HRS-9821 項目的全球獨家權利（不包括中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區）和至多 11 個項目的全球獨家許可的獨家選擇權有償許可給 GSK，這項合約潛在價值高達約 120 億美元。
恒瑞周一在香港早盤高開 10.7%，報 75.3 港元。
恒瑞醫藥指出，GSK 將向恒瑞支付 5 億美元的首期款。如果所有項目均獲得行使選擇權且所有里程碑均已實現，將有資格獲得未來基於成功開發、註冊和銷售里程碑付款的潛在總金額約 120 億美元。
HRS-9821 是一款潛在的同類最佳 PDE3/4 抑製劑，目前正處於臨床開發階段，可用於治療慢性阻塞性肺病（COPD），作為輔助維持治療，無需考慮既往治療方案。
其他 11 個專案涉及腫瘤、呼吸、自免和炎症等多個治療領域的創新藥物，目前均處於非臨床研究階段。恒瑞將主導這些項目的研發，最晚至完成包括海外受試者數據的 I 期臨床試驗。
GSK 將擁有在最晚至 I 期臨床完成時，行使全球 (不包括中國、香港、澳門和台灣地區) 進一步開發和商業化每個專案的獨家選擇權，以及某些項目替換權。
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