鉅亨速報

Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至85元，幅度約5.59%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由80.5元上修至85元，調升幅度5.59%。其中最高估值120元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

藍博士半導體今(16日)收盤價為94.88元。近5日股價上漲5.59%，標普指數上漲1.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股RMBS市場預估目標價

藍博士半導體94.88+10.3%

