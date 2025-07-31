search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至77.5元，幅度約7.64%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由72元上修至77.5元，調升幅度7.64%。其中最高估值90元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。

藍博士半導體今(31日)收盤價為75.09元。近5日股價上漲7.64%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RMBS市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
藍博士半導體73.7348-1.80%

延伸閱讀



Empty