鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍博士半導體RMBS-US的目標價調升至77.5元，幅度約7.64%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對藍博士半導體(RMBS-US)提出目標價估值：中位數由72元上修至77.5元，調升幅度7.64%。其中最高估值90元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予藍博士半導體評價：積極樂觀9位、保持中立2位、保守悲觀0位。
藍博士半導體今(31日)收盤價為75.09元。近5日股價上漲7.64%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Novo Nordisk - ADR(NVO-US)EPS預估下修至3.86元，預估目標價為77.83元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為52.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：威騰電子(WDC-US)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為78.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股(AXS-US)EPS預估上修至11.66元，預估目標價為112.00元
下一篇