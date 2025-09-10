search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(9月17日)除權1元，預估參考價45.41元

鉅亨網新聞中心


恒耀國際(8349-TW)下週(9月17日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

以今日(9月10日)收盤價49.95元計算，預估參考價為45.41元，權值合計為4.54元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲1.22%，櫃買市場加權指數上漲3.41%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 49.95 0.0 0.0% 0.9987
2025/06/27 53.1 1.9974 3.76% 0.0
2024/09/05 72.4 0.0 0.0% 0.9865
2024/04/10 67.5 1.4981 2.22% 0.0
2023/09/06 61.9 0.0 0.0% 0.9961

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25192.59+1.36%
恒耀國際49.95+0.20%

延伸閱讀



Empty