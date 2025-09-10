盤後速報 - 恒耀國際(8349)下週(9月17日)除權1元，預估參考價45.41元
恒耀國際(8349-TW)下週(9月17日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
以今日(9月10日)收盤價49.95元計算，預估參考價為45.41元，權值合計為4.54元。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
恒耀國際(8349-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為國際貿易業。螺絲、螺帽、螺絲釘及鉚釘等製品製造業。熱處理業。近5日股價上漲1.22%，櫃買市場加權指數上漲3.41%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|49.95
|0.0
|0.0%
|0.9987
|2025/06/27
|53.1
|1.9974
|3.76%
|0.0
|2024/09/05
|72.4
|0.0
|0.0%
|0.9865
|2024/04/10
|67.5
|1.4981
|2.22%
|0.0
|2023/09/06
|61.9
|0.0
|0.0%
|0.9961
