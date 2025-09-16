search icon



盤後速報 - 佳能(2374)次交易(17)日除權息1.8元，參考價95.02元

鉅亨網新聞中心


佳能(2374-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1.2元，合計股利1.8元。

首日參考價為95.02元，相較今日收盤價107.00元，權息值合計為11.98元，股息殖利率0.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 107.00 0.59898 0.56% 1.197963
2024/07/18 54.7 0.9001 1.65% 0.0
2023/07/19 20.85 0.45 2.16% 0.0
2022/07/18 25.0 1.0 4.0% 0.0
2021/09/07 15.45 0.4907 3.18% 0.0

