盤後速報 - 佳能(2374)次交易(17)日除權息1.8元，參考價95.02元
佳能(2374-TW)次交易(17)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.6元，股票股利1.2元，合計股利1.8元。
首日參考價為95.02元，相較今日收盤價107.00元，權息值合計為11.98元，股息殖利率0.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|107.00
|0.59898
|0.56%
|1.197963
|2024/07/18
|54.7
|0.9001
|1.65%
|0.0
|2023/07/19
|20.85
|0.45
|2.16%
|0.0
|2022/07/18
|25.0
|1.0
|4.0%
|0.0
|2021/09/07
|15.45
|0.4907
|3.18%
|0.0
