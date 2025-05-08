愛立信攜手台灣電信商 於台北車站地下街完成室內5G驗證測試

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 10:47

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愛立信今 (8) 日宣布，已與台灣電信商在具高度人流的「台北車站地下街」Y21-Y28 區完成階段性室內 5G 網路驗證測試，搭配愛立信 5G Radio Dot 系統（Radio Dot System），進一步提升地下街內的網路效能，有望提高 5G 行動用戶的室內使用體驗。

愛立信 Radio Dot 系統能夠在室內環境中提升 5G 容量和覆蓋，目前全球已有超過 70 個國家的 125 間電信業者，在辦公室、商場、飯店、機場和體育場等場域部署此系統。該系統提供快速且具彈性的室內 5G 佈建方式，可同時支援台灣電信商所使用的 3.5GHz 頻譜，並配備 4x4 MIMO 技術。

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在本次台北車站地下街進行的驗證測試中，成功測試出超過 1 Gbps 的下行峰值數據速率，有助更多用戶於地下街享受到更快的下載速度，以及更流暢的網路使用體驗。

愛立信 Radio Dot 系統的關鍵特點在其能源效率優勢，與傳統的室內主動分佈天線系統（Active Distributed Antenna System, A-DAS）方案相比，Radio Dot 系統可節省能源功耗達 45% 以上，讓電信商透過愛立信的創新通訊解決方案，實現環境永續與節能。

此外，透過共構通訊系統讓台灣電信商共享無線射頻設備，進而降低室內 5G 的總佈建成本；同時，Radio Dot 系統可簡化電信商的網路管理流程，讓電信商透過內部網管系統直接進行監控，而無需依賴外部獨立的網路管理系統，大幅度簡化維運流程。