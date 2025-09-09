鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-09 10:10

金融科技巨頭正以創新方式積極擁抱區塊鏈技術，大力推動現實世界能源資產的數位化進程。根據外媒最新報導，螞蟻集團 (688688-CN)旗下的螞蟻數科正推動一項大規模區塊鏈計畫，將超 600 億元人民幣 (約 84 億美元) 的能源基礎設施及其他實體電力資產接入螞蟻鏈，以此追蹤中國新能源設備並進行代幣融資。

擁抱區塊鏈！傳螞蟻集團數位科技部門將逾80億美元能源資產「上鏈」（圖：Shutterstock）

目前，螞蟻數科正在追蹤約 1500 萬台新能源設備的電力輸出與潛在故障情況，像中國的風力渦輪機和太陽能板等設備的相關數據都被上傳至螞蟻鏈。

報導指出，螞蟻數科將進行代幣融資，目前已為三個清潔能源項目完成融資，為經營這些項目的公司籌集約 3 億元。

杜克大學金融學教授 Campbell R. Harvey 表示，代幣化涉及信任問題，代幣持有者需要確認公司擁有抵押品，而代幣化後能低成本、高效快速交易。

區塊鏈是螞蟻數科重點發展的核心技術之一。螞蟻集團數位科技事業群憑藉科技創新與產業實踐，聚焦區塊鏈等前沿科技，為各產業數位化提供解決方案，旗下有螞蟻鏈等創新技術產品。

不過，區塊鏈和資產代幣化業務目前僅佔螞蟻數位科技收入的一小部分，而該部門主要收入源自於向企業銷售包含隱私和安全的企業技術解決方案。

此外，螞蟻數科上周也投資了公鏈專案 Pharos Network Technology，並跟雲鋒金融集團簽署策略合作協議，將利用 Pharos 平台探索現實世界資產代幣化等領域。