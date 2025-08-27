鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-27 11:38

美國商務部長盧特尼克 26 日表示，商務部將開始在區塊鏈上發布經濟統計數據，此一創新政策首先從備受矚目的國內生產毛額 (GDP) 數據開始。

GDP打頭陣！美經濟數據將上區塊鏈發布。(圖:shuttersrock)

盧特尼克是在白宮內閣會議上宣布上述的決定，這也是川普政府向加密產業伸出的最新橄欖枝。

‌



他進一步指出，該計畫將從 GDP 數據起步，「讓人們能利用區塊鏈進行數據分發」，待商務部完成實施細節的最終敲定後，將很快推廣至整個政府體系。不過，目前尚不清楚盧特尼克計劃使用哪個區塊鏈網路來儲存這些政府統計資料。

美國商務部負責聯邦政府的多項關鍵資料收集，包括美國人口普查。這些數據本來就對外公開，這使得鏈上數據的主要效用──公開可見度與透明度，可能顯得有些多餘，除非盧特尼克尚未透露的計畫還包含更多深層意圖。

在與美國總統川普決裂前，特斯拉 CEO 馬斯克也曾提出將部分美國政府職能遷移至區塊鏈的構想，該提案被視為與歐洲區塊鏈服務基礎設施 (EBSI) 項目的呼應。 EBSI 計畫是第一個在歐盟範圍內創建的區塊鏈基礎設施，旨在使歐洲公民更放心地存取公共服務。