鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-16 07:51

‌



據《新華社》報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周一（15 日）傍晚表示，中美雙方就以合作方式妥善解決 TikTok 問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

中美就妥善解決TikTok問題，達成基本框架共識。（圖：Shutterstock）

當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。李成鋼在會後記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

‌



關於 TikTok 問題，李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。

「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」李成鋼表示，通過對 TikTok 問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方團隊將繼續保持密切溝通，就相關成果文件細節進行磋商，並各自履行國內批准程序。

李成鋼指出，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商之後，美方仍然不斷擴大對中國實體的制裁。美方泛化國家安全，不斷擴大中國實體制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這是典型單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向美方提出嚴正關切。

李成鋼強調，中美雙方經貿會談的成果來之不易，美方不能一方面讓中方照顧美方關切，另一方面又持續打壓中國的企業。

中方敦促美方糾正錯誤，儘快取消這些限制措施，與中方相向而行，共同維護來之不易的中美經貿磋商成果，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。

中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤在回答媒體提問時指出，中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過 TikTok 美國用戶數據和內容安全業務委托營運、算法等知識產權使用權授權等方式解決 TikTok 問題，達成基本共識。

中國政府將依法審批 TikTok 涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。