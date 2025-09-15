search icon



盤後速報 - 台積電(2330)次交易(16)日除息5元，參考價1250.0元

台積電(2330-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為1250.0元，相較今日收盤價1255.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 1255.00 5.00002 0.4% 0.0
2025/06/12 1065.0 4.50002 0.42% 0.0
2025/03/18 970.0 4.50002 0.46% 0.0
2024/12/12 1045.0 3.99964 0.38% 0.0
2024/09/12 901.0 4.00014 0.44% 0.0

台積電1255-0.40%

