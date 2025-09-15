盤後速報 - 台積電(2330)次交易(16)日除息5元，參考價1250.0元
鉅亨網新聞中心
台積電(2330-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為1250.0元，相較今日收盤價1255.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率0.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|1255.00
|5.00002
|0.4%
|0.0
|2025/06/12
|1065.0
|4.50002
|0.42%
|0.0
|2025/03/18
|970.0
|4.50002
|0.46%
|0.0
|2024/12/12
|1045.0
|3.99964
|0.38%
|0.0
|2024/09/12
|901.0
|4.00014
|0.44%
|0.0
