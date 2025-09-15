鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.99元，預估目標價為91元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元上修至3.99元，其中最高估值4.51元，最低估值3.75元，預估目標價為91元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.51(4.51)
|4.7
|6.52
|最低值
|3.75(3.75)
|4.33
|4.68
|平均值
|4.05(4.02)
|4.46
|5.34
|中位數
|3.99(3.92)
|4.42
|5.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|698,001,640
|742,907,110
|806,926,190
|最低值
|663,383,200
|686,713,240
|747,082,000
|平均值
|688,334,140
|724,238,470
|769,696,200
|中位數
|689,651,780
|727,003,620
|764,771,480
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|3.23
|3.02
|3.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|657,636,534
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 日DUSKIN與統一集團有機會擴大生活服務合作 發展高齡清潔市場
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估上修至3.92元，預估目標價為90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)目標價調升至90元，幅度約3.45%
- 無糖飲料免貨物稅公布 統一：率先響應降價還要加碼優惠
下一篇