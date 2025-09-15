鉅亨網新聞中心 2025-09-15 11:20

‌



螞蟻集團推首款人形機器人R1 強打用「雲端大腦」解決大小事。(圖:shutterstock)

根據螞蟻集團說法，R1 機器人能勝任多種日常任務，包括擔任導遊、在藥局分揀藥品、提供基本醫療諮詢，甚至可以執行簡單的廚房工作任務。其最大特色不是動作靈巧度，而是由螞蟻自研的 AI 模型「白鴒（BaiLing）」驅動，可透過雲端 AI 協助決策、規劃流程並學習新任務，展現類似數位助理的能力。

‌



值得注意的是，與其他專注硬體開發的公司不同，螞蟻集團專注於開發機器人的「大腦」，並測試採用更便宜的中國晶片來訓練 AI 模型，以降低成本並強化自主掌控度。

上海螞蟻靈波科技執行長朱興表示，「我們人形機器人視為普及人工智慧聊天機器人和助手的戰略門戶，如果人形機器人進入家庭，它們不僅能幫助完成日常任務，還能像超級大腦一樣，利用雲端人工智慧來輔助處理更多事情。」

他補充道，這樣做是有道理的，因為螞蟻集團的目標是讓人們的生活更輕鬆，無論是在支付、金融還是數位公共服務方面。

雖然螞蟻金服最為人所知的是其作為支付寶數位支付系統背後的金融科技公司，但它一直在大力投資人工智慧，以確保在由 ChatGPT 和 DeepSeek 等引領的新時代保持競爭力。該公司正在開發自己的大型語言模型 BaiLing，並測試使用更便宜的中國製造半導體對其進行訓練的方法。