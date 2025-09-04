鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-04 14:50

螞蟻集團 (688688-CN) 近期密集軍晶片領域，一周內透過旗下上海雲玡企管顧問公司完成 3 筆關鍵投資，涵蓋新型記憶體、端側 AI 及網路晶片三大賽道，進一步強化「AI First」策略下的自主晶片生態佈局。

一口氣投資兩家！螞蟻集團加速晶片布局 近期入股昕原半導體等企業（圖：Shutterstock）

上周二 (8 月 26 日)，上海雲玡入股昕原半導體(上海) 有限公司，持股比例 1.87%。昕原半導體成立於 2019 年，專注於 AI 存算一體 IP 及大模型加速方案、高效能 / 高可靠系統級儲存晶片、先進製程嵌入式儲存領域，已在儲存晶片、存算 IP、高效能 MCU 等領域實現商用出貨。

值得注意的是，昕原半導體是繼台積電後全球第二家在 28/22 奈米製程 ReRAM(阻變式隨機存取記憶體) 技術上實現量產的企業，2022 年上半年該公司首條 28/22 奈米 ReRAM 12 吋中試生產線完成裝置驗收量，並在工控收量。

此次投資中，除螞蟻集團外，Accelerator XIII Ltd.、P7 China Holdings PCC Limited(沙烏地阿美 Aramco Ventures 旗下基金)也同步入股，公司註冊資本由約 4653.7 萬元 (人民幣，下同) 增至約 5,029.7 萬元。

上周五 (8 月 29 日)，上海雲玡又投資上海燁知芯科技有限公司，持股比例 14.29%。該公司致力於端側 AI 晶片研發，以完全自主研發的高能效比 NPU 為核心，為智慧眼鏡、手機、機器人等終端設備提供 AI 晶片及軟硬體協同解決方案，聚焦端側 AI 算力的低功耗、高效率需求。

螞蟻集團周二 (2 日) 還增加對雲端合智網 (上海) 技術有限公司的投資，持股比例由 3.34% 上升至 3.68%。雲端合智網成立於 2020 年 11 月，主攻智慧網路晶片及網路軟體服務產品，官網顯示其致力於打造面向未來的安全可控智慧網路晶片及網路軟體服務，建置下一代超高速資訊化通路，服務數位化世界。

目前雲端合智網股東還包括 Tencent Mobility、杭州強雲企業管理合夥企業（有限合夥）、北京中關村芯創積體電路設計產業投資基金（有限合夥）等。

這並非螞蟻首次佈局晶片領域。 2023 年，螞蟻確定「AI First」為核心策略，開始持續佈局自研大模型及應用落地，並透過投資拓展 AI 前沿領域。過去兩年，螞蟻參與「墨芯科技」B 輪投資，募集資金用於二代 AI 晶片研發、市場拓展及稀疏化生態建構。螞蟻投資部相關負責人曾表示，評估前沿科技專案時最關注科技的前瞻性與稀缺性，AI 技術革命將深刻影響科技業，大型科技企業的投資禀賦需用於支持下一代科技創新。

除螞蟻外，阿里巴巴也早已佈置晶片賽道，曾投資寒武紀、Barefoot Networks、深鑑、耐能、翱捷科技、長鑫儲存等企業，其中多家後續成功上市。