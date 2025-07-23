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螞蟻集團攜手Circle！USDC穩定幣有望整合至「螞蟻鍊」

鉅亨網新聞中心


螞蟻集團 (688688-CN) ，即支付寶背後的金融科技巨頭，據傳正在與美國穩定幣發行商 Circle (CRCL-US) 合作，計劃將 USDC 穩定幣整合至其自家區塊鏈平台「螞蟻鍊」中。若這一合作成真，將進一步推動全球區塊鏈和穩定幣應用的融合。

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螞蟻集團攜手Circle！USDC 穩定幣有望整合至「螞蟻鍊」。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》援引消息人士報導，這項合作尚未公開宣布，整合時間表仍不確定。不過，一旦 USDC 符合美國法規標準，合作預計將加速推進。


螞蟻集團長期致力於區塊鏈技術發展，其旗下的「螞蟻鍊」已應用於資金營運、跨境支付與資產代幣化等領域。螞蟻集團每年透過支付寶處理超過 1 兆美元的交易，是中國乃至全球金融科技的重要玩家。

幾週前，螞蟻集團還與京東集團 (JD-US) 共同遊說中國人民銀行，爭取發行人民幣支持的穩定幣。

此外，該公司也傳出正在新加坡與香港等金融中心申請穩定幣發行牌照。

本次合作正值美國穩定幣監管環境日漸明確之際。7 月，美國參議院通過《GENIUS 法案》，為穩定幣發行與管理提供明確法律框架。

Circle 也申請設立首家國家信託銀行，以進一步保障 USDC 儲備安全與法規合規。

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