鉅亨買幣速報

USDC(USDC)24小時成交量超過15.21億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心


指標幣種：以太幣(ETH)現報價格4,660.58美元，24小時漲跌幅-1.43%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達15.21億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.91億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達11.49億美元。

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅9.92%。


近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅12.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.2%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅6.66%。

近一週跌幅：Hifi Finance(HIFI)近一週跌幅725%；BAKE(BAKE)近一週跌幅208%；Yield Guild Games(YGG)近一週跌幅67.4%。

