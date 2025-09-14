鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過15.21億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-14 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅9.92%。

近一週漲幅：Numeraire(NMR)近一週漲幅12.2%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅12.2%；ALPINE(ALPINE)近一週漲幅6.66%。