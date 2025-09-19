鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過30億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-19 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅40%；FTT(FTT)24小時跌幅16.5%；ImmutableX(IMX)24小時跌幅13.9%。

近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅72.9%；BAKE(BAKE)近一週漲幅60.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.1%。