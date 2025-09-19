鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過84.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格117,051.82美元，24小時漲跌幅+0.35%；以太幣(ETH)現報價格4,597.88美元，24小時漲跌幅-0.39%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達84.55億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.41億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：ImmutableX(IMX)24小時跌幅30%；SUN(SUN)24小時跌幅22.5%；Trust Wallet Token(TWT)24小時跌幅17.4%。
近一週漲幅：Hifi Finance(HIFI)近一週漲幅72.9%；BAKE(BAKE)近一週漲幅60.5%；Ethena(ENA)近一週漲幅10.1%。
近一週跌幅：Wormhole(W)近一週跌幅29.2%；ImmutableX(IMX)近一週跌幅28.5%；JOE(JOE)近一週跌幅22.8%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過135.73億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過83.25億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
- 全球最大虛擬貨幣交易所來了！幣安開戶新手教學馬上看
- 鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過17.77億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇