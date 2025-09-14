鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-14 19:20

俄羅斯國防部週日（14 日）宣布，在與白俄羅斯舉行的聯合軍演中，俄方成功向巴倫支海目標發射一枚「鋯石」（Zircon）高超音速導彈，並動用 Su-34 超音速戰鬥轟炸機進行地面打擊演練。

俄羅斯展示軍事實力！軍演發射鋯石導彈並動用Su-34轟炸機。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯國防部公布影片顯示，北方艦隊「戈洛夫科海軍上將號」護衛艦在巴倫支海成功發射「鋯石」導彈。

畫面中，導彈自艦上垂直升空，隨後以傾斜角度高速飛向地平線，最終直接命中目標。俄羅斯國防部表示：「根據即時收到的客觀監測數據，目標被直接摧毀。」

俄羅斯國防部表示，這場代號「Zapad」的聯合軍演自 9 月 12 日起展開，主要目的是提升俄羅斯與白俄羅斯在遭受攻擊時的軍事指揮與協同作戰能力。

俄羅斯與白俄羅斯強調，演習屬防禦性質，無意攻擊任何北約成員國。但因應俄軍無人機 9 月 9 至 10 日侵入波蘭領空事件，美國主導的北約已啟動「東方哨兵」行動以加強防衛。

除了導彈發射，北方艦隊的遠程反潛機亦參與演習，Su-34 戰機則模擬對地面目標的轟炸攻擊。

俄羅斯總統普丁早在 2019 年指出，鋯石導彈可達九倍音速，打擊海上與陸上目標，射程超過 1,000 公里。