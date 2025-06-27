工業富聯增資深圳子公司30億元 將建智慧手機精密機構件研發中心
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (27) 日公告，透過富聯裕展科技 (河南) 對富聯裕展科技 (深圳) 增資人民幣 7.25 億元 (約新台幣 30 億元)，用於募集資金投資項目建設。
據了解，工業富聯在 4 月 29 日的董事會決議通過部分募集資金投資項目變更，終止「高效運算數據中心建置項目」，項目剩餘募集資金將用於「新一代智慧手機精密機構件研發中心項目」建設。
「新一代智慧手機精密機構件研發中心項目」擬計劃使用募集資金投資金額人民幣 7.25 億元，將圍繞精密機構件精品質感、輕量化、環保工藝、折疊工藝、智慧檢測等方面深入開發，預計於 2026 年 12 月 31 日執行完成。
工業富聯表示，此次增資旨在確保募款專案的順利實施，增強募款專案實施主體的資本實力，提高募集資金使用效率，符合公司發展策略及全體股東利益。
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