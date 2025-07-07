鴻海旗下工業富聯估Q2淨利年增約5成 AI伺服器收入成長逾60%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-07 21:46

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鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (7) 日公告第二季業務預告，預估單季歸母淨利潤人民幣(下同)67.27 億元至 69.27 億元，年增 47.72% 至 52.11%；上半年淨利 119.58 億元至 121.58 億元，年增 36.8% 至 39.12%。

工業富聯預估Q2淨利年增約5成 AI伺服器收入成長超過60%。(圖：工業富聯)

工業富聯表示，第二季歸母公司扣除非性損益的淨利為 66.94 億元到 68.94 億元，年增 57.10% 至 61.8%；上半年歸母扣除非性損益的淨利為 115.97 億元到 117.97 億元，年增 35.91% 到 38.25%。

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工業富聯說明，公司雲端運算業務在第二季實現高速成長，整體板塊營業收入較去年同期成長超過 50%。產品結構持續優化，產品量產加速爬坡，顧客對 AI 資料中心 Hyper-scale AI 機櫃產品需求不斷增加。

其中，AI 伺服器營業收入較去年同期成長超過 60%，雲端服務商伺服器的營業收入較去年同期成長超過 1.5 倍，在大客戶的核心產品份額持續保持領先優勢，先進 AI 算力的 GPU 模組及 GPU 算力板等產品的出貨，在第二季實現顯著成長。

通訊及行動網路設備業務方面，工業富聯表示，公司錨定智慧製造與 AI 融合的發展機遇，依托前沿技術研發實力，持續加碼核心產品的技術研發投入，推動該業務實現穩健增長。