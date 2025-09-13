北約緊急為波蘭派出戰機、防空系統及軍隊！俄羅斯無人機入侵波蘭

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-13 12:26

波蘭領空爆發無人機事件，引發北約緊急行動。近日，法國總統馬克宏宣布派出 3 架「陣風」戰鬥機，與北約盟友一同保衛波蘭領空。英國、德國、荷蘭等多國隨後也表態，將提供戰機、防空系統及軍隊，以強化東歐防務。

北約緊急為波蘭派出戰機、防空系統及軍隊。(圖：Shutterstock)

就在馬克宏宣布前一天，多架無人機闖入波蘭領空，波蘭軍方擊落部分目標，並指控無人機來自俄羅斯。波蘭與北約隨即啟動《北大西洋公約》第四條，召開緊急磋商。俄羅斯則否認參與，並批評北約「蓄意反俄」，企圖阻撓俄烏停火談判。

這起事件恰逢俄羅斯與白俄羅斯即將舉行大規模「西方 - 2025」軍演之際，進一步加劇外界對俄烏衝突可能外溢的憂慮。

新加坡媒體形容，歐洲正面臨二戰以來最接近爆發大規模軍事對抗的局面。

馬克宏強調，歐洲大陸的安全是首要任務，「我們不會屈服於俄羅斯的恐嚇」。據《BBC》報導，除法國外，荷蘭、捷克、英國、德國等國也已提出具體軍事支援。德國將把空中巡邏機由兩架增至四架，並擴大對波蘭空域的警戒範圍。立陶宛則宣布接收一個德國旅的兵力，以增強區域安全。

波蘭國防部長卡梅什指出，荷蘭將提供兩套完整的「愛國者」防空系統及火炮，並派遣 300 名士兵；捷克將派出 3 架直升機與 100 名士兵。

法國與英國則分別派遣「陣風」與「颱風」戰機；瑞典也將提供防空系統與戰機。卡梅什強調，這是波蘭「第一次獲得實質而非空洞的支持」。

波蘭國防部副部長托姆奇克宣布，由於俄羅斯與白俄羅斯舉行「西方 - 2025」聯合軍演，波蘭已在與白俄羅斯邊境部署約 4 萬名軍人，並於 12 日起全面關閉邊界。他指控「西方 - 2025」軍演是進攻性演習，波蘭軍隊已做好應對準備。

他補充說，「波蘭為回應『西方 - 2025』演習已籌備數月，逾 3 萬名本國及北約其他國家軍人將參與聯合演習，以對俄羅斯和白俄羅斯軍演作出適當回應。」

托姆奇克所說的北約軍演指的是「鋼鐵捍衛者 - 25」軍演，共有逾 3 萬名士兵和 600 套裝備參與。

法國《解放報》指出，波蘭與北約正在進行的軍演屬於北約東翼的大規模防禦部署，時間上與俄羅斯、白俄羅斯舉行的「西方 - 2025」演習重疊，雙方形成正面對峙。