〈熱門股〉康霈*減肥新藥臨床試驗延後吞2根跌停 單周市值蒸發542億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-13 09:40

‌



康霈 *(6919-TW) 日前風光躋身台灣 50 成份股，不過周二 (9 日) 法說會指出，減肥新藥 CBL-514 臨床三期試驗延後半年，於周三 (10 日)、周四 (11 日) 連吞 2 根跌停，周五 (12 日) 雖守住平盤，本周仍跌 18.82%，市值蒸發 542 億元。

康霈*減肥新藥臨床三期試驗延後，周跌逾1成市值蒸發542億。(圖：康霈*提供)

康霈 * 股價於周一 (8 日) 衝上 277 元創高，市值衝破 4000 億元，不過執行長凌玉芳於法說會表示，旗下減肥新藥 CBL-514 臨床三期試驗延後半年，即便康霈 * 強調是「主動延期」，試圖力挽狂瀾，但周三、周四仍苦吞 2 根跌停，周五一度翻紅漲逾半根停板，終場守住平盤，收 207 元，仍失守月線。

‌



雖康霈 * 苦吞 2 根跌停，但觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日買超，本周合計買超 2042 張。

康霈 * 減肥新藥 CBL-514 臨床三期試驗原先規劃 10 月收案，延後半年至明年第二季啟動。對此康霈 * 指出，在臨床三期試驗中使用的腹部脂肪堆積等級量表 (AFRS)，皆依照美國 FDA 法規要求開發，並完成確效。

康霈 * 進一步指出，美國 FDA 對 CBL-514 擬定適應症、三期試驗設計、產品安全性與療效無疑慮，也未禁止公司啟動臨床三期收案，僅建議修改將受試者自評量表 (PR-AFRS) 表達方式，讓受試者更好閱讀，以減少誤判。

凌玉芳也強調，此次為公司主動選擇將三期收案延後半年，以完成量表優化，且 CBL-514 有望取得查驗登記，有助後續與國際藥廠的授權合作。