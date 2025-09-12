盤中速報 - Numeraire大跌8.54%，報18.09美元
鉅亨網新聞中心
Numeraire(NMR)在過去 24 小時內跌幅超過8.54%，最新價格18.09美元，總成交量達0.22億美元，總市值1.36億美元，目前市值排名第 117 名。
近 1 日最高價：20.54美元，近 1 日最低價：17.93美元，流通供給量：7,514,702。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+44.16%
- 近 1 月：+102.74%
- 近 3 月：+137.00%
- 近 6 月：+122.74%
- 今年以來：+12.32%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 狗狗幣大漲8.56%，報0.26957美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大漲161.21%，報0.2美元
- 盤中速報 - BAKE大漲18.87%，報0.115美元
- 盤中速報 - Yield Guild Games大漲29.22%，報0.21美元
上一篇
下一篇