盤中速報 - Yield Guild Games大漲29.22%，報0.21美元
鉅亨網新聞中心
Yield Guild Games(YGG)在過去 24 小時內漲幅超過29.22%，最新價格0.21美元，總成交量達0.79億美元，總市值1.27億美元，目前市值排名第 123 名。
近 1 日最高價：0.25美元，近 1 日最低價：0.16美元，流通供給量：594,189,552。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.19%
- 近 1 月：+2.15%
- 近 3 月：+1.27%
- 近 6 月：-12.95%
- 今年以來：-64.90%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 狗狗幣大漲8.56%，報0.26957美元
- 盤中速報 - Hifi Finance大漲161.21%，報0.2美元
- 盤中速報 - BAKE大漲18.87%，報0.115美元
- 盤中速報 - Numeraire大跌8.54%，報18.09美元
下一篇