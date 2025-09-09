鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 20:58

台股近日屢創新高，但 OTC 市場又爆出違約交割事件，這次是主攻無人機市場的世紀 *(5314-TW)，由永豐金證券市政分公司申報，金額達 1030.35 萬，為今年上櫃第 8 起違約交割案例，同時也是上市櫃合計第 10 起。

融券慘被軋？世紀*爆出違約交割1030萬元 上市櫃第10例。(圖：shutterstock)

根據櫃買中心資料，昨天證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額 2684.75 萬元，金額為 2025 年來第九高；買賣相抵後金額 52.35 萬元。

根據規定，如果在 T+2 上午 10 點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依照時間推算，該名操作世紀 * 違約交割的投資人應於上周五 (9/5) 進行交易。

世紀 * 近年積極轉型，以「無人機空域科技」作為主軸之一，成為軍工概念股之一，進入 9 月後又受到特定買盤青睞，至 9/8 止拉出一波連 4 根的漲停板，雖 9/9 股價回檔，仍站穩百元之上，因此，研判該名投資人有可能為融券被軋空，個股連續漲停導致未能及時將股票買回。