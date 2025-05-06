〈致新法說〉客戶訂單未變動 密切觀察半導體關稅影響

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-06 15:20

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類比晶片業者致新 (8081-TW) 今 (6) 日舉行法說會，董事長吳錦川指出，儘管美國對等關稅政策尚未完全明朗，但目前客戶訂單並未有任何變動，晶圓廠的投片計畫也照舊，將密切關注半導體關稅所帶來的影響。

吳錦川表示，目前關稅細節尚未敲定，各國可能會有不同的關稅差異。一旦其中一個國家關稅最低，工廠便可配合遷移至該地，產業供應鏈對此已有因應機制。

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吳錦川坦言，難就難在問題還沒出來，現在大家都無法有明確方案，但若電子產品在墨西哥、越南能免稅，那一切都沒問題，因為組裝廠客戶在墨西哥或越南早已設有工廠，可因應美國市場變化。

終端市場方面，吳錦川指出，美國市場在電視與筆電產品中占比約 20%。因此代工廠可考慮將部分產能轉至低關稅國家，或甚至轉向美國本地生產，視最終政策走向而定。至於關稅成本，仍須觀察是否由供應鏈共同吸收或轉嫁至消費者。