盤後速報 - 王道圓滿R1(01009T)次交易(15)日除息0.15元，參考價6.96元
鉅亨網新聞中心
王道圓滿R1(01009T-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
首日參考價為6.96元，相較今日收盤價7.11元，息值合計為0.15元，股息殖利率2.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/15
|7.11
|0.14561
|2.05%
|0.0
|2025/03/13
|7.0
|0.13808
|1.97%
|0.0
|2024/09/12
|7.66
|0.14171
|1.85%
|0.0
|2024/03/14
|8.13
|0.13501
|1.66%
|0.0
|2023/09/14
|8.4
|0.15273
|1.82%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)次交易(15)日除息3.1元，參考價101.9元
- 盤後速報 - 富強鑫(6603)次交易(15)日除息0.3元，參考價17.4元
- 盤後速報 - 三聯(5493)次交易(15)日除息2.6元，參考價90.7元
- 盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(15)日除息0.06元，參考價15.7元
下一篇