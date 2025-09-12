search icon



盤後速報 - 王道圓滿R1(01009T)次交易(15)日除息0.15元，參考價6.96元

鉅亨網新聞中心


王道圓滿R1(01009T-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為6.96元，相較今日收盤價7.11元，息值合計為0.15元，股息殖利率2.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/15 7.11 0.14561 2.05% 0.0
2025/03/13 7.0 0.13808 1.97% 0.0
2024/09/12 7.66 0.14171 1.85% 0.0
2024/03/14 8.13 0.13501 1.66% 0.0
2023/09/14 8.4 0.15273 1.82% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

