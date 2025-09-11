search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 尚凡(5278)次交易(12)日除息0.17元，參考價35.93元

鉅亨網新聞中心


尚凡(5278-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。

首日參考價為35.93元，相較今日收盤價36.10元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/12 36.10 0.1667 0.46% 0.0
2025/04/24 27.65 0.2036 0.74% 0.0
2025/03/10 36.3 0.1765 0.49% 0.0
2024/12/30 39.0 0.2012 0.52% 0.0
2024/08/29 231.5 0.2176 0.09% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

