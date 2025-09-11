盤後速報 - 尚凡(5278)次交易(12)日除息0.17元，參考價35.93元
尚凡(5278-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.17元。
首日參考價為35.93元，相較今日收盤價36.10元，息值合計為0.17元，股息殖利率0.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/12
|36.10
|0.1667
|0.46%
|0.0
|2025/04/24
|27.65
|0.2036
|0.74%
|0.0
|2025/03/10
|36.3
|0.1765
|0.49%
|0.0
|2024/12/30
|39.0
|0.2012
|0.52%
|0.0
|2024/08/29
|231.5
|0.2176
|0.09%
|0.0
