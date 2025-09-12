鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-12 10:41

聖安生醫 (6926-TW) 宣布與新加坡醫藥大廠 ESCO Aster(EA) 簽訂「外泌體小分子藥裝載專利技術」授權合約，攜手加速推展外泌體裝載小分子藥物在授權地區，包括東南亞及紐澳的開發應用，此項授權聖安將可獲得 2 億元授權金，以及 5% 產品銷售衍生利益金。

聖安生醫與新加坡藥廠簽訂授權合約，可獲2億元授權金。(圖：shutterstock)

聖安指出，此次簽訂授權合約，結合聖安的外泌體治療藥物開發技術，與新加坡 EA 外泌體製劑 cGMP 設施設備及 3D Adherent Tide Motion 生物反應器專利的優勢，推進外泌體裝載小分子藥物的開發應用。

聖安旗下 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送載體 SOB100 已通過美國 FDA 一期臨床試驗的 IND 審查，將於今年 10 開始進行人體臨床試驗。

新加坡 EA 未來將利用這項授權技術，裝載自有的專利化學治療藥物，可針對不同癌症治療適應症，衍生多種外泌體化療產品，在授權地區創造市場優勢。