盤中速報 - Worldcoin大跌12.88%，報1.62美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過12.88%，最新價格1.62美元，總成交量達2.17億美元，總市值31.67億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：1.9美元，近 1 日最低價：1.61美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+115.14%
- 近 1 月：+88.17%
- 近 3 月：+66.16%
- 近 6 月：+132.92%
- 今年以來：-16.43%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Numeraire大漲19.5%，報19.18美元
- 盤中速報 - ether.fi大漲10.26%，報1.44美元
- 盤中速報 - BAKE大跌23.93%，報0.098美元
- 盤中速報 - BounceBit大跌9.02%，報0.16美元
下一篇