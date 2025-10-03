盤中速報 - ether.fi大漲11.27%，報1.6美元
鉅亨網新聞中心
ether.fi(ETHFI)在過去 24 小時內漲幅超過11.27%，最新價格1.6美元，總成交量達0.28億美元，總市值7.45億美元，目前市值排名第 53 名。
近 1 日最高價：1.61美元，近 1 日最低價：1.42美元，流通供給量：466,004,038。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.55%
- 近 1 月：+29.52%
- 近 3 月：+42.76%
- 近 6 月：+181.60%
- 今年以來：-34.23%
