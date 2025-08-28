鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至4.38元，預估目標價為47.05元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.68元上修至4.38元，其中最高估值6.57元，最低估值2.49元，預估目標價為47.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.57(6.48)
|5.78
|4.7
|4.09
|最低值
|2.49(2.49)
|2.72
|3.44
|4.09
|平均值
|4.53(4.19)
|4.02
|3.98
|4.09
|中位數
|4.38(3.68)
|3.98
|3.87
|4.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.55億
|75.73億
|58.10億
|57.98億
|最低值
|55.02億
|55.60億
|56.95億
|57.98億
|平均值
|55.73億
|59.26億
|57.53億
|57.98億
|中位數
|55.49億
|56.83億
|57.55億
|57.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.67
|4.58
|1.27
|-0.48
|1.47
|營業收入
|41.71億
|46.17億
|56.24億
|56.61億
|58.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
