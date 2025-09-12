人民幣國際化再下一城！中國印尼簽署LCT框架 二維碼支付今起互通

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 17:00

中國人民銀行 (央行) 與印尼央行周四 (11 日) 共同啟動雙邊交易本幣結算 (LCT) 框架與二維碼互聯互通合作計畫，活動設北京主會場及雅加達分會場，中國央行行長潘功勝、印尼央行行長 Perry Warjiyo 等眾多相關人員出席並致辭，兩國金融、企業等領域代表亦應邀參加。

圖取自中國央行官網

早在今年 5 月，在中國總理李強和印尼總統普拉博沃見證下，兩國央行簽署合作備忘錄，把 2020 年建立的促進經常帳交易和直接投資本幣結算框架升級為 LCT 框架，結算範圍拓展至國際收支全部項目，以方便本幣在雙邊貿易和投資中使用。

同時，中國—印尼跨境二維碼互聯互通計畫正式啟動雙向試點運行，今年內料將全面投產，採用本幣結算，是支付合作的重要進展。

潘功勝表示，這是雙邊金融合作重要成果，得益於政治互信與經貿關係發展，中國跟印尼作為發展中大國，應推動全球治理體系更公平合理，倡議深化多領域合作。

印尼央行行長 Warjiyo 指出，兩國今年前 7 月在 LCT 框架下的本幣結算規模達 62.3 億美元，佔印尼與所有貿易夥伴本幣結算總規模的 45%，活動反映了深化金融互聯互通等願景，印尼央行將繼續與中方密切合作。