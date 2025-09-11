鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至9.86元，預估目標價為153元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.24元上修至9.86元，其中最高估值13.31元，最低估值8.5元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.31(13.31)
|12.8
|11.27
|最低值
|8.5(8.5)
|10.97
|11.27
|平均值
|10.31(10.22)
|11.84
|11.27
|中位數
|9.86(9.24)
|11.47
|11.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|51,612,690
|54,043,000
|46,720,460
|最低值
|45,730,000
|47,630,140
|46,720,460
|平均值
|48,633,120
|51,108,030
|46,720,460
|中位數
|48,218,000
|51,379,500
|46,720,460
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.63
|11.35
|14.47
|11.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,633,070
|44,088,580
|58,700,962
|56,924,059
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
