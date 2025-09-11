鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)EPS預估上修至9.86元，預估目標價為153元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對瑞儀(6176-TW)做出2025年EPS預估：中位數由9.24元上修至9.86元，其中最高估值13.31元，最低估值8.5元，預估目標價為153元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.31(13.31)12.811.27
最低值8.5(8.5)10.9711.27
平均值10.31(10.22)11.8411.27
中位數9.86(9.24)11.4711.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值51,612,69054,043,00046,720,460
最低值45,730,00047,630,14046,720,460
平均值48,633,12051,108,03046,720,460
中位數48,218,00051,379,50046,720,460

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.6311.3514.4711.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,633,07044,088,58058,700,96256,924,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6176/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

