鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞儀(6176-TW)目標價調降至163元，幅度約3.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對瑞儀(6176-TW)提出目標價估值：中位數由168.5元下修至163元，調降幅度3.26%。其中最高估值200元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予瑞儀(6176-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀1位。
瑞儀(6176-TW)今(9日)收盤價為138.5元。近5日股價上漲2.21%，相關光 電 業近5日下跌2.55%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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