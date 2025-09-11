長榮參展2025 亞太永續博覽會 以「綠色航運 永續未來」展現行動承諾

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-11 18:03

‌



貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (11) 日以「綠色航運 永續未來」為主題，參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025 亞太永續博覽會」，展場規劃「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，全面展現公司對永續發展的承諾與具體作為。

長榮參展2025 亞太永續博覽會。(圖：長榮提供)

圖：長榮提供。

‌



長榮表示，不只承載貨物，更承載對地球的承諾，此次展區設計呼應博覽會的永續精神，大量採用可回收再利用的環保材質，包括紙管、甘蔗板打造造型隔間和服務台。

圖：長榮提供。

為了讓參觀民眾深入了解長榮在環保上的努力，現場也安排專人導覽解說，並設有拍照區及手舉牌，讓民眾與新一代貨櫃船合影留念。

現場並展示長榮最新一代環保貨櫃船的模型與圖片，讓參觀民眾可以近距離了解船舶結構，並認識節能導風罩、空氣潤滑系統和岸電設備如何有效降低碳排放。

長榮在展區中提出多項 ESG 的實踐成果，例如拒運非法動植物、減速航行以降低鯨魚碰撞風險、導入壓艙水管理系統以維護海洋生態與生物多樣性。

而展出的新型貨櫃船生活空間也顛覆了傳統印象，住艙設計舒適新穎，配備個人房間、交誼廳、廚房和健身房等設施，具星級飯店的水準，讓船員即使身處海上也能擁有如同在家的舒適感受。