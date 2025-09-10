search icon



盤後速報 - 南六(6504)次交易(11)日除息1元，參考價49.2元

鉅亨網新聞中心


南六(6504-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為49.2元，相較今日收盤價50.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/11 50.20 1.0 1.99% 0.0
2024/09/12 69.0 1.1 1.59% 0.0
2023/09/12 77.4 1.0 1.29% 0.0
2022/09/13 83.0 1.2 1.45% 0.0
2021/09/16 136.5 12.0 8.79% 0.0

