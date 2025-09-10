盤後速報 - 南六(6504)次交易(11)日除息1元，參考價49.2元
南六(6504-TW)次交易(11)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為49.2元，相較今日收盤價50.20元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/11
|50.20
|1.0
|1.99%
|0.0
|2024/09/12
|69.0
|1.1
|1.59%
|0.0
|2023/09/12
|77.4
|1.0
|1.29%
|0.0
|2022/09/13
|83.0
|1.2
|1.45%
|0.0
|2021/09/16
|136.5
|12.0
|8.79%
|0.0
