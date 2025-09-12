search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 力麒(5512)下週(9月19日)除息0.18元，預估參考價8.48元

鉅亨網新聞中心


力麒(5512-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。

以今日(9月12日)收盤價8.66元計算，預估參考價為8.48元，息值合計為0.18元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。近5日股價下跌4.63%，櫃買市場加權指數上漲0.94%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/19 8.66 0.18 2.08% 0.0
2024/09/04 12.05 0.24 1.99% 0.3
2022/09/07 9.09 0.3 3.3% 0.0
2021/09/13 9.25 0.33 3.57% 0.0
2020/07/16 10.15 0.6 5.91% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

