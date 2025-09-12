盤後速報 - 力麒(5512)下週(9月19日)除息0.18元，預估參考價8.48元
鉅亨網新聞中心
力麒(5512-TW)下週(9月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.18元。
以今日(9月12日)收盤價8.66元計算，預估參考價為8.48元，息值合計為0.18元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。近5日股價下跌4.63%，櫃買市場加權指數上漲0.94%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/19
|8.66
|0.18
|2.08%
|0.0
|2024/09/04
|12.05
|0.24
|1.99%
|0.3
|2022/09/07
|9.09
|0.3
|3.3%
|0.0
|2021/09/13
|9.25
|0.33
|3.57%
|0.0
|2020/07/16
|10.15
|0.6
|5.91%
|0.0
