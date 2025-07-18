鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為47.64元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.43元，其中最高估值2.07元，最低估值1.03元，預估目標價為47.64元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.07(2.07)
|3.21
|2.72
|2.54
|最低值
|1.03(1.03)
|1.27
|1.05
|1.02
|平均值
|1.49(1.52)
|1.89
|1.76
|1.65
|中位數
|1.43(1.48)
|1.79
|1.72
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.95億
|93.80億
|96.88億
|93.03億
|最低值
|71.56億
|73.88億
|71.41億
|67.71億
|平均值
|75.14億
|83.49億
|83.30億
|81.08億
|中位數
|75.45億
|83.29億
|82.19億
|81.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.21
|4.30
|4.84
|3.46
|0.46
|營業收入
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
|66.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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