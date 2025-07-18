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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為47.64元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元下修至1.43元，其中最高估值2.07元，最低估值1.03元，預估目標價為47.64元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.07(2.07)3.212.722.54
最低值1.03(1.03)1.271.051.02
平均值1.49(1.52)1.891.761.65
中位數1.43(1.48)1.791.721.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.95億93.80億96.88億93.03億
最低值71.56億73.88億71.41億67.71億
平均值75.14億83.49億83.30億81.08億
中位數75.45億83.29億82.19億81.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.214.304.843.460.46
營業收入66.71億107.53億133.01億111.22億66.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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