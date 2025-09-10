鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為20.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.5元，其中最高估值1.61元，最低估值1.33元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.61(1.61)
|2.23
|2.28
|1.69
|最低值
|1.33(1.33)
|1.32
|0.92
|1.04
|平均值
|1.49(1.48)
|1.65
|1.5
|1.45
|中位數
|1.5(1.48)
|1.68
|1.48
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69.17億
|81.49億
|82.31億
|72.37億
|最低值
|59.28億
|57.45億
|51.99億
|52.15億
|平均值
|66.64億
|69.95億
|65.99億
|62.26億
|中位數
|67.02億
|70.82億
|66.02億
|62.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
