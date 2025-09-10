search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.5元，其中最高估值1.61元，最低估值1.33元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.61(1.61)2.232.281.69
最低值1.33(1.33)1.320.921.04
平均值1.49(1.48)1.651.51.45
中位數1.5(1.48)1.681.481.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值69.17億81.49億82.31億72.37億
最低值59.28億57.45億51.99億52.15億
平均值66.64億69.95億65.99億62.26億
中位數67.02億70.82億66.02億62.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

