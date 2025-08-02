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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至19.76元，幅度約4.02%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由19元上修至19.76元，調升幅度4.02%。其中最高估值22元，最低估值13.5元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀2位。

金羅斯黃金今(2日)收盤價為16.19元。近5日股價上漲4.02%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KGC市場預估目標價

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