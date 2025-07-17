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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.32元，預估目標價為18.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元上修至1.32元，其中最高估值1.52元，最低估值1.1元，預估目標價為18.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.52(1.51)1.931.631.62
最低值1.1(1.1)0.910.620.92
平均值1.29(1.28)1.51.261.16
中位數1.32(1.29)1.651.351.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.20億72.62億67.45億63.53億
最低值56.78億53.50億49.87億52.12億
平均值61.53億63.52億60.87億57.28億
中位數60.00億62.61億61.14億56.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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