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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為92.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.35元，其中最高估值2.05元，最低估值-0.45元，預估目標價為92.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.05(2.05)5.397.54
最低值-0.45(-0.43)1.753.67
平均值0.39(0.47)3.374.93
中位數0.35(0.41)3.14.64

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.11億131.50億142.76億
最低值105.71億117.74億126.46億
平均值116.04億123.49億131.99億
中位數116.02億121.93億130.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

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