鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為92.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.35元，其中最高估值2.05元，最低估值-0.45元，預估目標價為92.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05(2.05)
|5.39
|7.54
|最低值
|-0.45(-0.43)
|1.75
|3.67
|平均值
|0.39(0.47)
|3.37
|4.93
|中位數
|0.35(0.41)
|3.1
|4.64
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.11億
|131.50億
|142.76億
|最低值
|105.71億
|117.74億
|126.46億
|平均值
|116.04億
|123.49億
|131.99億
|中位數
|116.02億
|121.93億
|130.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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