鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為90.50元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.75元，其中最高估值2.05元，最低估值-0.46元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05(2.05)
|5.8
|7.64
|最低值
|-0.46
|1.44
|3.73
|平均值
|0.85(0.93)
|3.88
|5.55
|中位數
|0.75(0.77)
|3.87
|5.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|122.11億
|136.14億
|142.93億
|最低值
|105.71億
|119.83億
|128.37億
|平均值
|117.31億
|124.83億
|133.40億
|中位數
|117.66億
|124.77億
|130.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|營業收入
|75.04億
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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