search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為90.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.75元，其中最高估值2.05元，最低估值-0.46元，預估目標價為90.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.05(2.05)5.87.64
最低值-0.461.443.73
平均值0.85(0.93)3.885.55
中位數0.75(0.77)3.875.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值122.11億136.14億142.93億
最低值105.71億119.83億128.37億
平均值117.31億124.83億133.40億
中位數117.66億124.77億130.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.5615.5817.343.704.64
營業收入75.04億117.78億157.94億125.48億121.42億

詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWLK

相關行情

台股首頁我要存股
Westlake Corporation83.77-1.86%

延伸閱讀



Empty