工商協進會率團參加「兩岸暨港澳經貿論壇」 盼促兩岸四地經貿及產業合作

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 14:12

工商協進會理事長吳東亮近期率團共 27 人，先後前往中國深圳與澳門，參與「第 11 屆海峽兩岸暨港澳經貿論壇」的交流。吳東亮表示，此行旨在促進兩岸四地的經貿往來與產業合作，論壇吸引了約 150 位四地工商界人士參與。

工商協進會率團參加「兩岸暨港澳經貿論壇」。(圖:工商協進會提供)

吳東亮表示，此次在深圳，訪問團首先參訪了 3 家指標性企業，包括: 全球最大印刷電路板 (PCB) 製造商鵬鼎控股、無人機技術領導者大疆創新以及網路巨擘騰訊 (00700-HK) 控股，3 家公司高層接待，並介紹最新的產品與技術，讓此次訪問團對當前產業發展趨勢有更深入的了解。

‌



工商協進會指出，此次論壇分兩大主題進行:(一)、海峽兩岸暨港澳工商界攜手走出去: 與會者認為，面對全球人口老化與少子化的挑戰，南方新興國家的人口紅利與經濟潛力，為兩岸四地企業提供了聯手出海的最佳時機，透過發揮各地的產業優勢，例如製造能量、科技創新與金融服務的互補效應，可望凝聚更具競爭力的新興力量，共同拓展國際市場。

(二)、新質生產力、賦能新發展: 本主題聚焦於產業升級與轉型，強調數據是未來產業發展的核心。企業應善用數據，結合自身優勢，制定符合市場需求的成長策略，並關注綠色低碳的產業趨勢，以實現經濟永續發展。