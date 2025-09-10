大同8月營收49億元年增逾2成 登今年高點

‌



電力事業群部分，大同指出，重電事業因大型專案陸續出貨，8 月營收年增超過 6 成；馬達事業在發電機出貨挹注下，營收月增 6 成、年增 5%。整體來看，在重電及馬達事業帶動下，推升電力事業群累計今年前 8 月營收年增 6%，且訂單能見度看至 2027 年，並已開始承接 2028 年訂單。