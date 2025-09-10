大同8月營收49億元年增逾2成 登今年高點
鉅亨網記者劉玟妤 台北
大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 49.52 億元，年月雙成長，其中年增超過 2 成。大同指出，受惠電子代工事業 ODM 訂單增加，並取得國際品牌廠專案，加上電力新能源系統事業配合客戶指定交期出貨，帶動 8 月營收表現。
大同 8 月營收 49.52 億元，月增 15.6%，年增 22.8%，為今年高點；累計今年前 8 月營收 327.88 億元，年增 3.44%，創 7 年同期新高。
海外市場方面，大同日本市場表現最為亮眼，日本市場 8 月營收年增高雙位數百分比，東南亞市場累計今年前 8 月營收也年增雙位數。
電力事業群部分，大同指出，重電事業因大型專案陸續出貨，8 月營收年增超過 6 成；馬達事業在發電機出貨挹注下，營收月增 6 成、年增 5%。整體來看，在重電及馬達事業帶動下，推升電力事業群累計今年前 8 月營收年增 6%，且訂單能見度看至 2027 年，並已開始承接 2028 年訂單。
- 關稅戰火燒進外匯市場，投資人如何突圍？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
下一篇