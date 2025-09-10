盤後速報 - 歐格(3002)下週(9月17日)除息0.7元，預估參考價16.65元
鉅亨網新聞中心
歐格(3002-TW)下週(9月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(9月10日)收盤價17.35元計算，預估參考價為16.65元，息值合計為0.7元，股息殖利率4.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）
歐格(3002-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。近5日股價上漲3.83%，集中市場加權指數上漲3.49%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/17
|17.35
|0.69782
|4.02%
|0.0
|2024/08/26
|14.9
|0.31952
|2.14%
|0.0
|2023/08/22
|13.5
|0.15
|1.11%
|0.0
|2021/08/31
|11.75
|0.102
|0.87%
|0.0
|2020/08/25
|11.25
|0.47
|4.18%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 歐格(3002)8月營收7,208萬元年增率高達54.8％
- 盤中速報 - 歐格(3002)急拉5.13%報18.6元，成交393張
- 盤中速報 - 歐格(3002)急跌-3.32%報18.85元，成交1,205張
- 盤中速報 - 歐格(3002)股價拉至漲停，漲停價19.7元，成交585張
下一篇