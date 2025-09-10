search icon



盤後速報 - 歐格(3002)下週(9月17日)除息0.7元，預估參考價16.65元

鉅亨網新聞中心


歐格(3002-TW)下週(9月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(9月10日)收盤價17.35元計算，預估參考價為16.65元，息值合計為0.7元，股息殖利率4.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月10日)收盤價做計算，僅提供參考）

歐格(3002-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電源及雲端智慧管理裝置。電路保護元件。博弈機觸控螢幕及周邊設備。近5日股價上漲3.83%，集中市場加權指數上漲3.49%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/17 17.35 0.69782 4.02% 0.0
2024/08/26 14.9 0.31952 2.14% 0.0
2023/08/22 13.5 0.15 1.11% 0.0
2021/08/31 11.75 0.102 0.87% 0.0
2020/08/25 11.25 0.47 4.18% 0.0

集中市場加權指數25192.59+1.36%
歐格17.35-1.42%

