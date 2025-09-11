search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 第一店(2706)下週(9月18日)除息0.35元，預估參考價13.45元

鉅亨網新聞中心


第一店(2706-TW)下週(9月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(9月11日)收盤價13.80元計算，預估參考價為13.45元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

第一店(2706-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為觀光旅館業務。商場出租業務。近5日股價上漲3.36%，集中市場加權指數上漲4.53%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/18 13.80 0.35 2.54% 0.0
2024/09/19 15.15 0.35 2.31% 0.0
2023/09/20 15.65 0.35 2.24% 0.0
2022/09/06 14.2 0.14 0.99% 0.0
2021/10/06 14.2 0.15 1.06% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數25215.71+0.09%
第一店13.8-0.36%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
第一店

63.16%

勝率

延伸閱讀



Empty