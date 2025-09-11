盤後速報 - 第一店(2706)下週(9月18日)除息0.35元，預估參考價13.45元
鉅亨網新聞中心
第一店(2706-TW)下週(9月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(9月11日)收盤價13.80元計算，預估參考價為13.45元，息值合計為0.35元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
第一店(2706-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為觀光旅館業務。商場出租業務。近5日股價上漲3.36%，集中市場加權指數上漲4.53%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/18
|13.80
|0.35
|2.54%
|0.0
|2024/09/19
|15.15
|0.35
|2.31%
|0.0
|2023/09/20
|15.65
|0.35
|2.24%
|0.0
|2022/09/06
|14.2
|0.14
|0.99%
|0.0
|2021/10/06
|14.2
|0.15
|1.06%
|0.0
